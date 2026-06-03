Intimidazione mafiosa a Monreale | Intravaia e Caputo solidali con Quartararo
Un uomo è stato colpito da un atto intimidatorio di origine mafiosa nei pressi di Monreale. La polizia ha avviato le indagini. Due esponenti politici hanno espresso solidarietà al destinatario dell’intimidazione. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata. Le forze dell'ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona. La vittima ha riferito di aver ricevuto minacce scritte. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.
La politica prende le distanze e lancia messaggi di solidarietà a Giuseppe Quartararo che nei giorni scorsi è stato vittima di una intimidazione di chiaro stampo mafioso. Ignoti hanno lasciato infatti sotto il lucchetto di una saracinesca di un immobile di sua proprietà alcuni bossoli. Un atto intimidatorio in piena regola ai danni dell’imprenditore monrealese che ha denunciato tutto ai Carabinieri. “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’imprenditore monrealese Giuseppe Quartararo, che ha ricevuto un inquietante atto intimidatorio. Ho piena fiducia nelle Forze dell’Ordine che certamente al più presto sapranno fare luce su questa vicenda”. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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Monreale, proiettili sotto il lucchetto, vittima l’imprenditore edile Giuseppe QuartararoA Monreale, sono stati trovati bossoli di arma da fuoco posizionati sotto il lucchetto di una saracinesca in via Venero.