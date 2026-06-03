Intimidazione mafiosa a Monreale | Intravaia e Caputo solidali con Quartararo

Notizia in breve

Un uomo è stato colpito da un atto intimidatorio di origine mafiosa nei pressi di Monreale. La polizia ha avviato le indagini. Due esponenti politici hanno espresso solidarietà al destinatario dell’intimidazione. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata. Le forze dell'ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona. La vittima ha riferito di aver ricevuto minacce scritte. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.