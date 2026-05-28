Intimidazione inaccettabile | Pd Avs e Possibile contro Fabbri dopo il caso Anselmo in Consiglio comunale
Durante il Consiglio comunale di mercoledì 27, il sindaco ha parlato della vicenda che riguarda un’ex assessora. Subito dopo, le opposizioni hanno condannato con fermezza un episodio di intimidazione avvenuto durante la seduta. Le forze di opposizione hanno definito l’accaduto “intimidazione inaccettabile” e hanno espresso solidarietà all’ex assessora coinvolta. La discussione si è concentrata sull’atmosfera tesa creata da quell’episodio.
Dura presa di posizione delle opposizioni dopo quanto accaduto in Consiglio comunale mercoledì 27, durante l’intervento del sindaco di Alan Fabbri sulla vicenda che ha coinvolto l’ex assessora Savini. Pd, Avs e Possibile parlano di un comportamento “inaccettabile” e accusano il primo cittadino di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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