Intimidazione inaccettabile | Pd Avs e Possibile contro Fabbri dopo il caso Anselmo in Consiglio comunale

Notizia in breve

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 27, il sindaco ha parlato della vicenda che riguarda un’ex assessora. Subito dopo, le opposizioni hanno condannato con fermezza un episodio di intimidazione avvenuto durante la seduta. Le forze di opposizione hanno definito l’accaduto “intimidazione inaccettabile” e hanno espresso solidarietà all’ex assessora coinvolta. La discussione si è concentrata sull’atmosfera tesa creata da quell’episodio.