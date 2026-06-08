Camera di commercio dell' Emilia 1.5 milioni di euro per lo sviluppo del territorio
La Camera di commercio dell'Emilia ha stanziato 1,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo locale e le imprese. Contestualmente, si avvicinano i termini di scadenza per il “Bando internazionalizzazione”, con un milione di euro disponibile e le domande che devono essere presentate entro le 16.
Nuovi investimenti della Camera di commercio dell’Emilia a sostegno delle imprese e del territorio.Proprio mentre si avvicinano i termini per la chiusura del “Bando internazionalizzazione” (1 milione di euro con le domande in scadenza alle ore 16.00 dell’11 giugno), l’Ente camerale, infatti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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