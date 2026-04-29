Camera di commercio oltre 7,7 milioni alle imprese del territorio

La Camera di Commercio di Padova ha approvato oggi il bilancio consuntivo 2025, con interventi a favore delle imprese per più di 7,7 milioni di euro. La decisione è stata presa dal Consiglio dell’ente nel pomeriggio di oggi, 29 aprile. In questa cifra sono inclusi vari interventi a sostegno delle aziende del territorio, che si aggiungono alle attività già svolte dall’ente per favorire lo sviluppo economico locale.

La Camera di Commercio di Padova rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese locali. Il bilancio consuntivo 2025, approvato nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, dal Consiglio dell’ente di piazza Insurrezione, registra interventi a favore delle imprese per oltre 7,7 milioni di euro, in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities Notizie correlate Fondi dalla Camera di Commercio. Per le imprese quasi due milioniDallo sviluppo di soluzioni digitali alla nascita di nuove imprese, dai progetti di investimento per la transizione energetica alla riqualificazione... Commercio in Sicilia: nuovi fondi per oltre 13 milioni di euro a sostegno delle impreseABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse per rilanciare il settore commerciale La Regione Siciliana mette a disposizione circa 13,5 milioni di euro per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: NAPOLI. LA CAMERA DI COMMERCIO HA APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2025; Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a Novara; Riformismo e Solidarietà – Generare futuro, incontro alla Camera di Commercio di Siena; Mare&Mosto per la prima volta a Genova: domenica 7 e lunedì 8 giugno a Palazzo Ducale. La Camera di Commercio di Napoli approva il Bilancio consuntivo 2025La Camera di Commercio di Napoli, ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2025. Si attesta un Avanzo Economico di 5.723.655,12 euro, segno per l’Ente ... napolivillage.com Camera di Commercio guida oltre 40 imprese Toscana Nord-Ovest al VinitalyCon uno spazio espositivo senza precedenti per dimensioni ed impatto, 236 metri quadrati, e una presenza ampia e qualificata di imprese del comparto vitivinicolo, la Toscana Nord-Ovest è protagonist ... ansa.it L'intelligenza artificiale per i mercati esteri, al via il nuovo progetto della Camera di commercio - facebook.com facebook Una storia che meritava Montecitorio. Oggi, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la presentazione di “Il medico con le scarpe rotte”, la biografia del Dott. Guglielmo Sanguinetti, il braccio destro di Padre Pio nella realizzazione di Casa Solli x.com