Romagna | Camera di Commercio senza debiti e 7,5 milioni per il territorio

La Camera di Commercio della Romagna si presenta senza debiti e ha a disposizione 7,5 milioni di euro destinati al territorio. Non sono ancora state comunicate le modalità di distribuzione dei fondi alle imprese locali. Si attendono dettagli su quali settori riceveranno le risorse, in particolare per la digitalizzazione delle PMI. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e devono essere comunicate ufficialmente.

? Domande chiave Come verranno distribuiti i 7,5 milioni tra le imprese locali?. Quali settori riceveranno i fondi per la digitalizzazione delle PMI?. Come influirà questo investimento sul futuro delle startup romagnole?. Perché i fondi per i consorzi riducono i costi delle imprese?.? In Breve Entrate totali di 17 milioni di euro con 11,2 milioni dal diritto annuale.. 2 milioni di euro stanziati per la digitalizzazione di 157 imprese romagnole.. 259mila euro distribuiti tra 24 Comuni montani per progetti territoriali.. 360mila euro assegnati tramite bando Acceler up a 5 startup innovative..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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