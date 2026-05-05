A giugno, l’Italia Under 21 di calcio affronterà un’amichevole contro l’Albania. Per questa partita, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda, sarà Carmine Nunziata a sedere sulla panchina al posto di Silvio Baldini. Nunziata assumerà temporaneamente il ruolo di allenatore della squadra giovanile, mentre continuerà a guidare anche la Nazionale maggiore in un altro impegno ufficiale.

Scelto il sostituto di Silvio Baldini sulla panchina dell’ Italia Under 21 di calcio nel periodo in cui guiderà la Nazionale maggiore: per l’ amichevole con l’Albania in calendario lunedì 8 giugno e prevista a Fontanafredda a guidare gli azzurrini sarà Carmine Nunziata. Sarà la settima partita tra le selezioni Under 21 di Italia ed Albania: cinque vittorie degli azzurrini ed un pareggio (per 0-0 in amichevole nel 2016) nei sei precedenti. L’Under 21 torna a Fontanafredda dopo 40 anni: nel 1986 gli azzurrini chiusero sullo 0-0 con l’Austria. Per Carmine Nunziata, attuale tecnico dell’Under 20, si tratterà di un ritorno sulla panchina dell’Under 21: il tecnico ha guidato gli azzurrini per 23 partite nel corso del biennio 2023-2025.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Carmine Nunziata guiderà l’Under 21 in amichevole con l’Albania a giugno

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