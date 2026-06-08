Calvagese della Riviera | Pic-nic & Movie al Martes La famiglia Addams
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Un prato, una stuoia, il cielo d’estate e un film da guardare insieme. Sabato 20 giugno alle ore 20 Pic-Nic & Movie con la proiezione di "La famiglia Addams": il giardino del MarteS si trasforma in un piccolo cinema sotto le stelle per una serata speciale pensata per tutta la famiglia, con il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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