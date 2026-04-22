Al Parco il Pic nic d' Italia

Dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, al Parco di Monza si svolgerà la nona edizione del Pic Nic d'Italia, evento organizzato da Tipico Eventi. La manifestazione si focalizza sullo street food e sull'intrattenimento, attirando visitatori in queste date specifiche. È previsto un programma che coinvolge vari stand e attività legate al cibo di strada e all'intrattenimento all'aperto.

Dal 24 al 26 aprile, e dal 30 aprile al 3 maggio, torna al Parco di Monza il Pic Nic d'Italia, giunto alla sua nona edizione, l'evento organizzato da Tipico Eventi e dedicato al mondo dello street food e dell'intrattenimento. Un vero e proprio viaggio gastronomico, attraverso specialità nazionali.🔗 Leggi su Monzatoday.it Il Parco di Monza torna in festa con la 9° edizione dei PicNic d’Italia Notizie correlate Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole: spettacoli, giochi e ricicloIn centinaia hanno partecipato, ieri, al Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake al parco Gargasole di Bari. Pic nic al parco e La soffitta in piazza, un aprile di eventi con la Pro Loco PordenoneLa primavera entra nel vivo a Pordenone con due appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità, tra momenti all’aria aperta e occasioni di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Parco di Monza torna in festa con la 9° edizione dei PicNic d’Italia; Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il Pic-nic senza plastica è festa della comunità; Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole: spettacoli, giochi e riciclo; Eventi segnalati dai Comuni. Al Parco il Pic nic d'ItaliaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... monzatoday.it Tragedia al Parco Solari. Senzatetto trovato morto vicino ai tavoli da pic nic. L’allarme di un passanteIl corpo disteso vicino ai tavoli da pic nic. A notare quella figura, ieri mattina alle 8, è stato un cittadino della zona che stava portando a spasso il suo cane dentro il parco don Giussani, ex ... ilgiorno.it , & Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno della giornata -, ti invitiamo a vivere il momento più conviviale della giornata. Un’occasione per fermarti, star - facebook.com facebook Altri tre lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Wwf Italia denuncia la strage, sono 13 in pochi giorni #ANSA x.com