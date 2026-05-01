Domenica mattina di gioco ai Giardini della Zisa | caccia al tesoro laboratorio di semina e pic-nic

Domenica mattina, nei Giardini della Zisa, si svolgerà un evento gratuito dedicato ai bambini delle scuole elementari. Dalle 9:30 alle 12:30, i partecipanti potranno partecipare a una caccia al tesoro, un laboratorio di semina e un pic-nic all’aperto. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in attività ludiche e educative all’interno di uno spazio verde pubblico.

Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, i Giardini della Zisa si trasformeranno in un’aula verde a cielo aperto grazie a un evento gratuito pensato per i bambini palermitani delle scuole elementari. L’iniziativa, promossa da Associazione Sostieni Ama Palermo, Associazione Il Filo che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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