caltagirone tra plusvalenze e kermesse cairo pro gualtieri e altre pillole

Un imprenditore ha annunciato di ricevere una plusvalenza dopo la cessione di azioni, a seguito di un’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da un gruppo bancario. La proposta è stata lanciata in risposta a un’operazione di acquisizione da parte di un’altra banca. La transazione riguarda azioni di una grande banca. L’imprenditore ha dichiarato di aspettarsi un guadagno dalla vendita delle sue quote.

Francesco Gaetano Caltagirone, dopo la sconfitta della battaglia su Monte dei Paschi di Siena, si appresta a contare i soldi della plusvalenza grazie all’ Opas lanciata da Intesa Sanpaolo d’accordo con Carlo Cimbri, Unipol e Bper, in risposta alla mossa di Bpm. E intanto che fa il costruttore-editore? Nel pomeriggio di martedì 9 giugno è in programma nella romana Villa Miani, a Monte Mario, la solita kermesse aziendale del suo gruppo, con l’ Ingegnere in pole position pronto a dettare la linea ai suoi “scudieri” e a chi «deve ascoltare le sue parole». L’incontro è intitolato “Futuro Capitale – La Nuova Italia: Roma motore strategico del Sistema Paese”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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