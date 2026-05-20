Scintille tra Sala e il Pd a Milano e le altre pillole del giorno

Dopo aver terminato il suo secondo mandato come sindaco di Milano, Beppe Sala non ha annunciato pubblicamente le sue prossime mosse. La sua attività politica e professionale in città continuerà a essere oggetto di discussione, mentre nelle altre questioni di giornata si sono verificati alcuni scontri tra il primo cittadino e il Partito Democratico. La situazione politica locale rimane complessa e in evoluzione, con diversi temi sul tavolo e un clima di tensione tra le parti coinvolte.

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Che farà Beppe Sala dopo aver concluso il secondo mandato da sindaco a Milano? Difficile dirlo. A inizio anno, quando il suo nome ribalzava nel flipper impazzito dei possibili federatori del centrosinistra, il primo cittadino era stato chiaro: la politica era la sua prima opzione, ma non certo un obbligo. «Devo solo verificare se c’è bisogno di me», aveva detto. Da verificare, però, c’è anche il campo in cui questa voglia di mettersi al servizio dei cittadini potrebbe essere esercitata. La spaccatura che si è consumata nel centrosinistra in Consiglio comunale sul gemellaggio con Tel Aviv non è un buon presagio. Soprattutto a un anno dalle Comunali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scintille tra Sala e il Pd a Milano e le altre pillole del giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il vantaggio di Majorino nella corsa per Milano e le altre pillole del giornoMentre il centrodestra sta ancora litigando sulla papabile candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano, la partita per il post Beppe Sala che si... L’ipotesi Malagò per il dopo Santanchè e le altre pillole del giornoDaniela Santanchè, dopo l’avviso di sfratto di Giorgia Meloni, ha puntato i tacchi 12. Scintille tra Sala e il Pd a Milano e le altre pillole del giornoLa spaccatura del centrosinistra in Consiglio comunale sul gemellaggio con Tel Aviv riaccende le tensioni. Il sindaco parla di sfiducia del partito nel suo operato. Rapporto con i dem a rischio? Gli s ... lettera43.it 19/5/26.Adria. Alle 18 di oggi in sala Federighi del Municipio l'on.M.Pia Garavaglia,presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, commemorerà Maria Agamben Federici,esule,madre costituente,promotrice di parità. Coordina il presidente di Azio x.com