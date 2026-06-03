Il pasticcio tra Bimbo Rai e l’esercito Fratelli d’Italia per Guareschi e altre pillole

Da lettera43.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Che ci azzecca mamma Rai con l’ esercito? Qualcuno forse lo dovrà spiegare. L’edizione 2026 di Bimbo Rai, la giornata pensata per fare conoscere ai figli dei dipendenti il lavoro dei genitori, tra le attività ricreative dedicate ai più grandicelli – come raccontato da Domani – prevede la presentazione di mezzi speciali e dimostrazioni operative dei corpi d’armata. Non solo: ci sarà naturalmente anche la polizia, a cavallo, in motocicletta e con le unità cinofile. Insomma una “ baby parata ” del 2 giugno replicata il 12. Mentre i bambini più piccoli dovranno “accontentarsi” di attività targate Rai Kids. Un’idea stramba che ha fatto levare gli scudi all’ Usigrai. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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