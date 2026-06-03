Mancini-Roma nessun allarme rinnovo | Gasperini lo considera intoccabile

Il contratto di Mancini con la Roma non è in discussione, secondo il tecnico Gasperini, che lo considera intoccabile. Durante l’estate, la società lavorerà per rinforzare la squadra con nuovi acquisti, puntando a migliorare il team che ha raggiunto la Champions League. Nessuna indicazione di cambiamenti imminenti per il tecnico o il capitano, mentre si pianificano le strategie di mercato.

Nel corso dell’estate, l’ obiettivo della Roma sarà quello di trovare i giusti rinforzi sul mercato da affiancare a quel nucleo di giocatori che ha guidato i giallorossi alla conquista della Champions League. Uno dei leader della formazione capitolina è sicuramente Gianluca Mancini, per il quale si sta lavorando al rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2027. Nelle ultime ore sarebbe emersa l’indiscrezione di un interesse dell’Inter per il difensore in caso di mancato accordo, ma la situazione non desterebbe preoccupazioni, sia per le volontà del giocatore sia per quelle di Gasperini. Le indiscrezioni sull’Inter. La notizia era stata lanciata da Gianluca Di Marzio, secondo cui l’ Inter avrebbe iniziato a monitorare la situazione del centrale romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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