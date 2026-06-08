Calhanoglu non si trasferirà al Fenerbahce. La trattativa è saltata dopo che gli agenti avevano aperto le negoziazioni, ma senza l’accordo con Safi, l’accordo è stato annullato. La notizia è stata comunicata nella serata di ieri, confermando il fallimento dell’affare. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato fornito riguardo alle ragioni di questa decisione.

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© Internews24.com - Calhanoglu al Fenerbahce niente da fare, senza Safi salta tutto: gli agenti avevano aperto

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