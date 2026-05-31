Se Mustafa Hakan Safi verrà eletto presidente, potrebbe ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore del Fenerbahçe. Lo riporta il portale Sabah, che indica il tecnico italiano come possibile scelta per la squadra turca. La notizia si basa su un’ipotesi legata al programma elettorale di Safi, che avrebbe come obiettivo l’ingaggio di Conte nel caso di elezione. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del club o dell’allenatore.

Antonio Conte potrebbe diventare a sorpresa il nuovo allenatore del Fenerbahçe. È quanto riporta il portale Sabah, che si dice certo che, in caso di elezione alla presidenza di Mustafa Hakan Safi, quest’ultimo ingaggerebbe proprio il tecnico salentino come allenatore del club turco. Conte al centro di promesse elettorali mancava effettivamente. Conte al Fenerbahçe?. Si legge su Sabah: “Secondo quanto riportato, Antonio Conte, che ha chiuso la stagione al secondo posto con il Napoli, avrebbe stretto un accordo di massima con Hakan Safi. Si sostiene che l’intesa sia stata raggiunta anche grazie al contributo di Paolo Maldini e che Conte inizierà il suo incarico solo se Hakan Safi vincerà le elezioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte al Fenerbahce: è il programma elettorale di Hakan Safi

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