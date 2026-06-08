Calenzano parte l’estate a Travalle tra cene con delitto mercatini e lettura di tarocchi

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 9 giugno al 9 agosto, il giardino del Palagetto a Calenzano ospita eventi come cene con delitto, mercatini e lettura di tarocchi. La programmazione estiva include spettacoli e attività rivolte al pubblico locale, con appuntamenti distribuiti durante tutta la stagione. Le iniziative si svolgono all’aperto e sono aperte a partecipanti di tutte le età. L’accesso è gratuito o a pagamento, a seconda dell’evento.

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Calenzano (Firenze), 8 giugno 2026 - Dal 9 giugno al 9 agosto il grande giardino del Palagetto, a Travalle nel comune di Calenzano, torna a vivere con Palagetto Garden, il progetto estivo che ogni sera, dal martedì al sabato, dalle 19:30 anima lo spazio con una proposta gastronomica e un calendario di appuntamenti serali. Si tratta di un giardino estivo immerso nella natura, tra cucina, cocktail ed eventi, dove le serate si vivono all’aperto tra tavoli condivisi e il fresco a pochi minuti dalla città. Un format all’aperto nel verde di Travalle dunque, pensato per attraversare l’estate in modo dinamico, tra cocktail, musica e appuntamenti che cambiano settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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