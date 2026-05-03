Dal Glam Market alle cene con delitto | l' albergo lancia una serie di proposte per l' estate
Non solo ospitalità, ma esperienze, incontri e occasioni per vivere il territorio in modo nuovo. È questa la filosofia con cui l’Hotel Flamingo di Gatteo Mare inaugura anche quest’anno una rassegna di eventi pensata per andare oltre la classica idea di albergo come semplice luogo di soggiorno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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