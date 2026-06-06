Un evento dedicato alla lettura di tarocchi femministi, intitolato “Madrepace”, si svolge nella città, con un focus sui disegni spirituali. La manifestazione prevede sessioni di interpretazione dei tarocchi su misura per il pubblico locale. Il tavolino dei tarocchi rappresenta ormai una presenza consolidata in diverse iniziative culturali e sociali della zona, offrendo un momento di incontro e approfondimento tra partecipanti.

Ormai il tavolino dei tarocchi è una amichevole presenza di molte manifestazioni ancora realizzate su misura per la nostra città. Il che significa con una certa originalità e con lo scopo di fare comunità, tessere relazioni. Li trovate ai mercatini, negli eventi dal sapore più rurale, in qualche bar con serate speciali e questa sera ai 300 Scalini, nella vera serata inaugurale intitolata Giornata Figata, dalle 18,30. Tra fotografia analogica, serigrafia live, laboratori e concerti a cura di Check Point Charly, ecco spuntare l’angolo dedicato al Tarocco Femminista ideato negli anni Settanta dalla ribelle Vicki Noble con l’amica artista Karen Vogel – che anni fa ispirò una collezione di Dior disegnata da Maria Grazia Chiuri – e letti in questa occasione da Annamaria Chiavelli, socia dei 300 Scalini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lettura di tarocchi femministi ’Madrepace’ e i disegni spirituali

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