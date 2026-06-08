Calendario scolastico ponti lunghi a Como e provincia | tre stop per il 2026-27

Per l'anno scolastico 20262027, la Provincia di Como ha stabilito tre giornate di sospensione aggiuntiva nel calendario del secondo ciclo d’istruzione. Queste date rappresentano ponti lunghi e sono state inserite nel piano scolastico. La decisione riguarda sia le scuole della città sia quelle della provincia. La programmazione si inserisce nel quadro delle normative nazionali e regionali sui calendari scolastici. Le date specifiche non sono state ancora rese note pubblicamente.

La Provincia di Como ha individuato tre giornate di sospensione aggiuntiva per il calendario scolastico 20262027 del secondo ciclo d’istruzione. Gli istituti superiori, statali e paritari, potranno considerare già perfezionato l’accordo con l’ente locale richiesto dalla normativa regionale. Il provvedimento – una delibera del presidente firmata il 4 giugno – indica le date del 2 novembre 2026, del 7 dicembre 2026 e del 31 marzo 2027 come giorni di possibile chiusura. La scelta non è obbligatoria, ma agevola le autonome decisioni dei consigli d’istituto, evitando a ciascuna scuola di negoziare singolarmente con la Provincia. La base normativa risale alla delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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