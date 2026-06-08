Calendario Napoli 2026-2027 | tutte le partite di Serie A giornata per giornata

Il calendario del Napoli per la stagione 2026-2027 della Serie A comprende 38 partite, con date stabilite per ogni giornata. Sono segnate le sfide contro le principali rivali, i derby cittadini e gli incontri considerati decisivi per la classifica. Le partite si svolgeranno in varie date, con alcune sfide programmate in weekend e altre in giorni feriali. La programmazione copre l’intera stagione, dalla prima alla trentasettesima giornata.

Il calendario completo del Napoli nella Serie A 2026-2027: tutte le 38 giornate, le date dei big match, i derby e le partite decisive. Aggiornato con orari e avversari. Il Napoli si appresta ad affrontare la stagione 2026-2027 con l’obiettivo di tornare a competere per lo Scudetto dopo la conquista del titolo nell’annata 2024-25. Il campionato partirà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Esordio: Napoli-Genoa in trasferta alla 1ª giornata. Il Napoli debutterà in trasferta sul campo del Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. Un inizio impegnativo ma storicamente favorevole per gli azzurri, che nelle ultime stagioni hanno spesso iniziato il campionato con il piede giusto lontano dal Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

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