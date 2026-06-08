Caldo torrido occorrono interventi concreti per evitare ulteriori morti sul lavoro

Un lavoratore di 45 anni è morto questa mattina mentre era impegnato in un cantiere edile a Castello di Godego. La Cgil di Treviso ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli amici. La vittima risiedeva a San Giorgio in Bosco. La notizia arriva in un periodo di caldo intenso, con richieste di interventi concreti per prevenire ulteriori incidenti sul lavoro.

La Cgil di Treviso esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli amici di George Alexandrescu, il lavoratore di 45 anni residente a San Giorgio in Bosco, deceduto questa mattina 8 giugno, mentre era impegnato in un cantiere edile a Castello di Godego. «Nel rispetto del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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