Schifone FdI | Rafforzare presenza femminile nel mercato del lavoro con interventi concreti
Un rappresentante di un partito politico ha affermato che aumentare la presenza delle donne nel mercato del lavoro richiede interventi concreti. In un intervento a Capri, ha sottolineato come questa tematica sia legata a principi di giustizia sociale e pari opportunità. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una conferenza che si è svolta nella città campana. La discussione si concentra sulla necessità di azioni mirate per favorire la partecipazione femminile nel mondo lavorativo.
Capri (Na), 16 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale e di pari opportunità. Ma è anche un tema squisitamente economico: maggiore occupazione femminile significa maggiore produttività, riduzione delle disuguaglianze e crescita sostenibile. Sostegno alla natalità, conciliazione vita-lavoro e occupazione femminile sono tre dimensioni inscindibili, e su questo asse il Governo Meloni ha costruito un orizzonte di politiche strutturali. Gli interventi sono concreti: congedi parentali potenziati fino all'80%, Assegno Unico Universale, decontribuzione per le madri lavoratrici con sgravi significativi, Bonus Mamma, Bonus Prime Nascite, sostegno per asili nido e centri estivi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Parità di genere, Schifone (FdI): Rafforzare presenza femminile in materie Stem e mondo del lavoro
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