Un rappresentante di un partito politico ha affermato che aumentare la presenza delle donne nel mercato del lavoro richiede interventi concreti. In un intervento a Capri, ha sottolineato come questa tematica sia legata a principi di giustizia sociale e pari opportunità. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una conferenza che si è svolta nella città campana. La discussione si concentra sulla necessità di azioni mirate per favorire la partecipazione femminile nel mondo lavorativo.

Capri (Na), 16 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale e di pari opportunità. Ma è anche un tema squisitamente economico: maggiore occupazione femminile significa maggiore produttività, riduzione delle disuguaglianze e crescita sostenibile. Sostegno alla natalità, conciliazione vita-lavoro e occupazione femminile sono tre dimensioni inscindibili, e su questo asse il Governo Meloni ha costruito un orizzonte di politiche strutturali. Gli interventi sono concreti: congedi parentali potenziati fino all'80%, Assegno Unico Universale, decontribuzione per le madri lavoratrici con sgravi significativi, Bonus Mamma, Bonus Prime Nascite, sostegno per asili nido e centri estivi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schifone (FdI): "Rafforzare presenza femminile nel mercato del lavoro con interventi concreti"

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Parità di genere, Schifone (FdI): Rafforzare presenza femminile in materie Stem e mondo del lavoro

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