Tangenziale Nord-Est sopralluogo sul cantiere | Al lavoro per reperire ulteriori finanziamenti

Mercoledì 25 marzo si è svolto un sopralluogo congiunto di Regione Toscana e Provincia di Pisa sul cantiere della Tangenziale Nord-Est. Le autorità hanno visitato il sito e confermato che sono in corso attività per reperire ulteriori finanziamenti necessari alla prosecuzione dei lavori. La visita si è concentrata sulla verifica dello stato di avanzamento e delle risorse disponibili per il progetto.

Sopralluogo congiunto di Regione Toscana e Provincia di Pisa, nella mattinata di mercoledì 25 marzo, sul cantiere della Tangenziale Nord Est. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tangenziale Nord-Est, sopralluogo sul cantiere: "Al lavoro per reperire ulteriori finanziamenti" Articoli correlati Sopralluogo sul cantiere del centro logistico Eurospin: oltre 600 i posti di lavoro previsti [FOTO]Nel terreno dell’ex Burgo in via Piaggio l'importante insediamento che sarà tra i più grandi del Centrosud. Scalo San Lorenzo, bivacchi e abbandono nel cantiere Anas. A che punto sono i lavori sulla Tangenziale EstA dicembre si sarebbero dovuti concludere i lavori di riqualificazione della sopraelevata della Tangenziale Est, con la riverniciatura della... Aggiornamenti e notizie su Tangenziale Nord Est sopralluogo sul... Temi più discussi: Madonna dell’Acqua, sopralluogo sul cantiere della Tangenziale Nord Est; Via Crucis di Franz Liszt nella Chiesa del Carmine a Pisa; Incidente in tangenziale a Padova, auto finisce rovesciata sulla carreggiata; Riapre la SP 17-dir/SP 35 dopo i lavori al ponte, restano lavori marginali. Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei ... ilgiorno.it Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e SevesoTra Cesano Maderno e Seveso, i due maxi cantieri di Ferrovienord stanno avanzando celermente: il 2026 sarà l’anno delle prime concrete modifiche sia sulla viabilità che sul servizio ferroviario grazie ... ilgiorno.it San Giuliano Terme. Le infrastrutture servono a questo: avvicinare i territori e rendere più facile la quotidianità delle persone. Con un intervento da 6 milioni di euro avviamo un primo tratto della tangenziale nord-est nell’area pisana, circa 3 chilometri, che per - facebook.com facebook