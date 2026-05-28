Serve subito un’ordinanza regionale contro il rischio caldo

In molte zone dell’Emilia-Romagna, le temperature elevate rendono pericoloso lavorare all'aperto sotto il sole. La situazione, già critica oggi, si prevede peggiori nei prossimi giorni. Si richiede un’ordinanza regionale immediata per limitare l’esposizione dei lavoratori al caldo. La sicurezza sul lavoro è a rischio a causa delle alte temperature, che aumentano le possibilità di incidenti e problemi di salute.

«Già oggi, in molti territori dell’Emilia-Romagna, per effetto di temperature già molto alte, lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, comporta un alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e le previsioni ci consegnano il fatto che anche nei prossimi giorni il rischio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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