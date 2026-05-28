L' appello dei lavoratori della raccolta rifiuti | Inseriteci nell' ordinanza sul rischio da stress termico
Il Coordinamento regionale unitario ambiente Rlssa Emilia-Romagna ha chiesto alla Regione di includere le attività di raccolta rifiuti nell’ordinanza che tutela gli operatori dal rischio di stress termico e colpo di calore. La richiesta è stata avanzata dal coordinatore Giuseppe Cordani. La richiesta riguarda le misure di prevenzione e tutela per i lavoratori impegnati in queste attività durante le ondate di caldo.
Il Coordinamento regionale unitario ambiente Rlssa Emilia-Romagna, attraverso il coordinatore Giuseppe Cordani, chiede alla Regione di inserire le attività dei servizi ambientali nell’ordinanza contro il rischio da stress termico e colpo di calore per gli operatori impegnati nella raccolta dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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