L' appello dei lavoratori della raccolta rifiuti | Inseriteci nell' ordinanza sul rischio da stress termico

Notizia in breve

Il Coordinamento regionale unitario ambiente Rlssa Emilia-Romagna ha chiesto alla Regione di includere le attività di raccolta rifiuti nell’ordinanza che tutela gli operatori dal rischio di stress termico e colpo di calore. La richiesta è stata avanzata dal coordinatore Giuseppe Cordani. La richiesta riguarda le misure di prevenzione e tutela per i lavoratori impegnati in queste attività durante le ondate di caldo.