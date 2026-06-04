Calciomercato Roma assalto a Greenwood | pronta la prima offerta al Marsiglia

La Roma ha presentato la prima offerta al Marsiglia per Greenwood, puntando a portarlo in giallorosso. La trattativa riguarda un attaccante che potrebbe rafforzare la rosa in vista della Champions League. Non sono stati rivelati dettagli sulla cifra proposta o sui tempi della trattativa. La società è determinata a chiudere l’affare, lavorando in segreto per convincere il club francese. Greenwood è il primo nome inserito nel piano di rafforzamento della squadra.

La Roma è alla ricerca del colpo da novanta che garantirebbe un ulteriore salto di qualità necessario per affrontare al meglio la Champions League. Gasperini ha individuato questo profilo in Mason Greenwood, ala d’attacco in forza al Marsiglia, squadra con la quale nelle ultime due annate ha messo a segno ben 48 gol tra tutte le competizioni. L’ambiente francese ha dato nuova linfa all’attaccante inglese, che è tornato a brillare dopo i procedimenti giudiziari a suo carico, tornando così a mettere in mostra quel talento ammirato nei suoi primi passi al Manchester United. Greenwood come regalo Champions. Il calciomercato è alle porte e in casa Roma sono in corso le prime valutazioni per regalare a Gasperini un organico capace di competere tanto in Serie A quanto in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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