Calciomercato Roma Gasperini vuole Greenwood | c’è anche il Fenerbahce sul calciatore

Notizia in breve

Gasperini ha inserito Mason Greenwood nella lista dei possibili acquisti per questa sessione estiva di calciomercato. Sul calciatore ci sono anche le trattative con il Fenerbahçe. La priorità dell’allenatore è trovare un attaccante, e Greenwood è tra le opzioni valutate. La società sta monitorando le disponibilità e le trattative sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.