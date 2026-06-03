Calciomercato Roma Gasperini vuole Greenwood | c’è anche il Fenerbahce sul calciatore
Gasperini ha inserito Mason Greenwood nella lista dei possibili acquisti per questa sessione estiva di calciomercato. Sul calciatore ci sono anche le trattative con il Fenerbahçe. La priorità dell’allenatore è trovare un attaccante, e Greenwood è tra le opzioni valutate. La società sta monitorando le disponibilità e le trattative sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
Gasperini ha tracciato la lista dei profili ideali per questa sessione estiva di calciomercato e in cima alle sue preferenze c’è il nome di Mason Greenwood. Il talento inglese, attualmente in forza al Marsiglia, è il calciatore preferito dell’allenatore ex Atalanta che lo vorrebbe a tutti i costi, per lui sarebbe il colpo che rinforzerebbe notevolmente la squadra in vista dell’anno del centenario e della Champions League, competizione che richiederà al club capitolino uno sforzo extra e una rosa maggiore di qualità visti gli impegni più prestigiosi che dovrà disputare. La proprietà capitolina si è già informata per il prezzo del cartellino dell’ala ex Manchester United, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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ROMA, GASPERINI VUOLE GREENWOOD
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