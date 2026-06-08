calciomercato napoli ufficiale il riscatto di alisson santos

Dopo aver ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali anche l’ acquisto a titolo definitivo di Alisson Santos dallo Sporting. Un’altra operazione che sembrerebbe confermare la volontà del club azzurro di programmare il futuro con largo anticipo, puntando su profili giovani e di prospettiva che possano rappresentare una risorsa importante per le prossime stagioni. Il sogno diventato realtà. L’esterno brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio con la formula del prestito e diritto di riscatto, diventa così a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Santos aveva dichiarato di voler restare in azzurro, definendo la sua esperienza a Napoli come un sogno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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*UFFICIALE*: Alisson Santos è di proprietà al 100% del Napoli per 16,5 milioni di euro, ha confermato il club. reddit

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