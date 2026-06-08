Calciomercato Napoli ufficiale il riscatto di Alisson Santos

Da serieagoal.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha confermato l'acquisto definitivo di Alisson Santos dallo Sporting, dopo aver già annunciato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali anche l’ acquisto a titolo definitivo di Alisson Santos dallo Sporting. Un’altra operazione che sembrerebbe confermare la volontà del club azzurro di programmare il futuro con largo anticipo, puntando su profili giovani e di prospettiva che possano rappresentare una risorsa importante per le prossime stagioni. Il sogno diventato realtà. L’esterno brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio con la formula del prestito e diritto di riscatto, diventa così a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Santos aveva dichiarato di voler restare in azzurro, definendo la sua esperienza a Napoli come un sogno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

calciomercato napoli ufficiale il riscatto di alisson santos
© Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato, colpo Napoli: c'è il vice Di Lorenzo | Tutto sul riscatto di Alisson Santos

Video Mercato, colpo Napoli: c'è il vice Di Lorenzo | Tutto sul riscatto di Alisson Santos

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos: il comunicatoIl Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

CdS – Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos: la nota del clubIl Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato il cartellino di Alisson Santos.

Temi più discussi: Il Napoli di Allegri prende forma: quattro grandi acquisti in programma. Da Rios a Kovar, ecco tutti i nomi; Calciomercato Napoli, ufficiale il riscatto di Alisson Santos: il comunicato; Calciomercato Napoli, il futuro di Lobotka è la prima mossa di Allegri; Napoli-Allegri, tutto fatto ma la firma slitta: Max vuole una buonuscita dal Milan. I dettagli.

calciomercato napoli calciomercato napoli ufficiale ilNapoli-Hojlund, ufficiale il riscatto: le news di calciomercatoÈ ufficiale il riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli: lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il danese, arrivato in prestito dal Manchester United nell ... sport.sky.it

calciomercato napoli calciomercato napoli ufficiale ilCalciomercato Napoli, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Hojlund: Ora nuovi sogni da inseguireLa SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web