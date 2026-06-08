Calciomercato Napoli ufficiale il riscatto di Alisson Santos
Il Napoli ha confermato l'acquisto definitivo di Alisson Santos dallo Sporting, dopo aver già annunciato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.
Dopo aver ufficializzato il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali anche l’ acquisto a titolo definitivo di Alisson Santos dallo Sporting. Un’altra operazione che sembrerebbe confermare la volontà del club azzurro di programmare il futuro con largo anticipo, puntando su profili giovani e di prospettiva che possano rappresentare una risorsa importante per le prossime stagioni. Il sogno diventato realtà. L’esterno brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio con la formula del prestito e diritto di riscatto, diventa così a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Santos aveva dichiarato di voler restare in azzurro, definendo la sua esperienza a Napoli come un sogno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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