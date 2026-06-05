Calciomercato Napoli ufficiale il riscatto di Alisson Santos | il comunicato

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il calciatore, esterno offensivo brasiliano, diventa interamente proprietà del club azzurro. La società ha comunicato l’acquisto senza ulteriori dettagli economici o durata del contratto. Santos, arrivato in prestito, ora è un giocatore a tutti gli effetti del Napoli.