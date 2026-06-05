Calciomercato Napoli ufficiale il riscatto di Alisson Santos | il comunicato
Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver riscattato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il calciatore, esterno offensivo brasiliano, diventa interamente proprietà del club azzurro. La società ha comunicato l’acquisto senza ulteriori dettagli economici o durata del contratto. Santos, arrivato in prestito, ora è un giocatore a tutti gli effetti del Napoli.
Alisson Santos è un calciatore interamente di proprietà del Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato il riscatto dallo Sporting Lisbona dell'esterno d'attacco brasiliano. Questo il comunicato della società partenopea: “La Ssc Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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*OFFICIAL*: Alisson Santos is 100% owned by Napoli for €16.5 million, the club confirmed. reddit
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