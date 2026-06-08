Calciomercato Napoli l' agente di Zerbin | Non consideriamo terminata la sua esperienza in azzurro

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Zerbin torna al Napoli dopo il prestito alla Cremonese, che non ha riscattato il giocatore dopo la retrocessione in Serie B. L'agente di Zerbin ha dichiarato che non si considera conclusa la sua esperienza in azzurro. Il club non ha esercitato l’obbligo di riscatto, lasciando aperta la possibilità di future valutazioni. Zerbin resta sotto contratto con il Napoli, ma non è stato annunciato un suo trasferimento o una nuova destinazione.

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Alessio Zerbin rientra al Napoli dopo il prestito alla Cremonese. Dopo la retrocessione in Serie B del club grigiorosso, infatti, non è scattato il riscatto obbligatorio previsto in caso di salvezza dei lombardi. Il suo agente Giulio Marinelli ha parlato del futuro dell'esterno classe '99 ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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