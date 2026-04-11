L’attaccante polacco in scadenza di contratto con il Barcellona è finito al centro delle attenzioni di Milan e Juventus in vista del calciomercato estivo. L’agente del giocatore ha già compiuto il primo passo, alimentando le voci di un possibile trasferimento. Lewandowski, che ha molte richieste da vari club internazionali, rimane uno dei nomi più caldi della sessione di mercato.

Sulle sue tracce, ad ogni modo, non soltanto rossoneri e bianconeri, ma anche una franchigia della Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire e qualche club della Saudi Pro League. Quale futuro attenderà, dunque, Lewandowski? È ancora presto per saperlo. Il Barça vorrebbe acquistare un altro grande attaccante per l'annata 2026-2027. Ma, al contempo, vorrebbe anche trattenere Lewa. Calciomercato, Milan o Juve per Lewandowski? Intanto, la proposta arriva dal Barça Ecco perché, come rivelato dal 'Mundo Deportivo', l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, si è recato in settimana nella città catalana, incontrando i rappresentanti del Barcellona e incassando la proposta di rinnovo - annuale, con stipendio al ribasso - per il contratto del centravanti polacco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan o Juve nel calciomercato estivo per Lewandowski? L’agente ha fatto la sua prima mossa

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