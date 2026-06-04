Calciomercato Napoli l' agente di Spinazzola annuncia | C' è l' accordo per il rinnovo

L'agente di Spinazzola ha confermato che è stato raggiunto un accordo con la società per il rinnovo del contratto. Tuttavia, la firma ufficiale non è ancora stata apposta. La trattativa è in fase avanzata, ma non si conoscono ancora i dettagli definitivi. Nessun ulteriore dettaglio è stato comunicato sulle tempistiche o le condizioni del nuovo accordo.

“Rinnovo? Abbiamo un accordo, non c’è ancora la firma sul contratto ma c’è un accordo con la società. In questi sei mesi sono stato contattato da mezzo mondo, ho ricevuto offerte veramente molto importanti, per chiunque, sia per il giocatore sia per la situazione che si è creata, perché era in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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