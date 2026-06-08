Calciomercato Liberali verso la Serie A? Un big punta l’ex calciatore del Milan

Da pianetamilan.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Liberali, ex calciatore del Milan, potrebbe trasferirsi in Serie A dopo aver disputato una stagione con il Catanzaro. La squadra di destinazione non è ancora ufficiale, ma si tratta di un club di massima divisione. La trattativa è in corso e non sono stati resi noti dettagli sui termini del trasferimento. La possibilità di un trasferimento in Serie A rappresenta un passo importante per il calciatore.

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Solo pochissimo tempo fa ha sfiorato una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro, trascinando i calabresi fino alla finale playoff persa poi contro il Monza. Per Mattia Liberali, giovane classe 2007 ex Milan, si prospetta una vera e propria estate di fuoco per quanto riguarda il mercato. Perchè? Ha attirato l'attenzione di una big del nostro campionato. Secondo quanto riferito da 'Il Bianconero', insieme al Parma e al Sassuolo, che hanno seguito il giovane con molta attenzione, si è unita anche la Juventus. La 'Vecchia Signora', che è alla ricerca di obiettivi d'esperienza, non perde mai comunque l'attenzione sulle possibili occasioni e, dopo un'annata da protagonista, Liberali può rientrare tra queste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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