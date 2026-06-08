Liberali, ex calciatore del Milan, potrebbe trasferirsi in Serie A dopo aver disputato una stagione con il Catanzaro. La squadra di destinazione non è ancora ufficiale, ma si tratta di un club di massima divisione. La trattativa è in corso e non sono stati resi noti dettagli sui termini del trasferimento. La possibilità di un trasferimento in Serie A rappresenta un passo importante per il calciatore.

Solo pochissimo tempo fa ha sfiorato una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro, trascinando i calabresi fino alla finale playoff persa poi contro il Monza. Per Mattia Liberali, giovane classe 2007 ex Milan, si prospetta una vera e propria estate di fuoco per quanto riguarda il mercato. Perchè? Ha attirato l'attenzione di una big del nostro campionato. Secondo quanto riferito da 'Il Bianconero', insieme al Parma e al Sassuolo, che hanno seguito il giovane con molta attenzione, si è unita anche la Juventus. La 'Vecchia Signora', che è alla ricerca di obiettivi d'esperienza, non perde mai comunque l'attenzione sulle possibili occasioni e, dopo un'annata da protagonista, Liberali può rientrare tra queste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Liberali verso la Serie A? Un big punta l’ex calciatore del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, Kessié può tornare in Italia: una big di Serie A prepara l’assalto all’ex MilanUn club di Serie A sta valutando un possibile ritorno di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, sul mercato.

Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”

Temi più discussi: Come ha fatto il Milan a cedere gratuitamente Liberali al Catanzaro: Ora dategli la 10 dell'Italia; Torino, occhi su Liberali: il Catanzaro fissa il prezzo, ma la chiave può essere Aquilani; Sassuolo, non solo Aquilani: dal Catanzaro arriva anche Liberali?; Us Catanzaro, Galloppa per il dopo Aquilani: il tecnico viola in pole per la panchina. Il Sassuolo prova anche il colpo Liberali · LaC News24.

Calciomercato Sassuolo, non solo Liberali: Aquilani ne vorrebbe 2 dal suo Catanzaro x.com

La Juve interessata a Liberali: testa a testa con questo club di A Svelata la cifra per strapparlo al CatanzaroLa Juventus è fra le squadre interessate a Liberali in ottica calciomercato estivo. Servono 10 milioni di euro per acquistarlo. I dettagli Il futuro di Mattia Liberali sembra essere sempre più lontano ... msn.com

Liberali è sul mercato: costa 10 milioni di euro, ci pensa anche la JuveIl Catanzaro mette sul mercato Mattia Liberali, ala classe 2007: i calabresi chiedono 10 milioni di euro, la Juve è interessata. tuttojuve.com