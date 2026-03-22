La storia d’amore tra Franck Kessié e il Milan si è chiusa senza la dolcezza che spesso accompagna i grandi addii: un epilogo annunciato, consumato da tensioni e un rapporto con San Siro ormai incrinato. Eppure, anche nelle crepe di questo finale, il “Presidente” ha trovato il modo di lasciare il segno, firmando un momento indimenticabile: il gol nella gara scudetto contro il Sassuolo. Un congedo amaro, ma indelebile. Nell'ultimo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Franck Kessié. Di seguito, un estratto delle sue parole. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”

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