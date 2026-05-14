Calciomercato Kessié può tornare in Italia | una big di Serie A prepara l’assalto all’ex Milan

Un club di Serie A sta valutando un possibile ritorno di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, sul mercato. La squadra ha manifestato interesse a ingaggiarlo e sta preparando un’offerta, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. Kessié, che attualmente milita in un’altra lega, potrebbe tornare in Italia se la trattativa dovesse andare a buon fine. La situazione resta in evoluzione e non sono stati comunicati ulteriori sviluppi ufficiali.

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Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', la Roma avrebbe messo gli occhi sull'ex Milan Franck Kessié in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il club giallorosso è alla ricerca di un centrocampista forte fisicamente e in grado di garantire intensità alla mediana di Gasperini. Il contratto dell'ivoriano con l'Al-Ahli andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e l'occasione a parametro zero tenta la squadra della capitale. Il nodo resta legato allo stipendio: in Arabia, Kessié percepisce 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra considerata fuori dai parametri dei Friedkin. Un fattore che... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Kessié può tornare in Italia: una big di Serie A prepara l’assalto all’ex Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”La storia d’amore tra Franck Kessié e il Milan si è chiusa senza la dolcezza che spesso accompagna i grandi addii: un epilogo annunciato, consumato... Retegui potrebbe tornare in Serie A: una big italiana pronta all'assalto estivoIl mercato estivo potrebbe delineare la strategia offensiva del Milan per la stagione successiva, con la dirigenza impegnata a dotare la squadra di... Temi più discussi: Roma, torna di moda Kessié: Gasperini fattore decisivo; Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivo; Mercato Roma, torna di moda Kessié: ha rifiutato il rinnovo con l'Al-Ahli; Calciomercato Roma - Gasperini vuole un big a centrocampo. Franck Kessié può tornare in Italia: c’è già un club in pole, altri due alla finestraIl nome dell'ivoriano, in scadenza di contratto con l'Al-Ahli di Gedda, è stato avvicinato alla Roma. Anche Juve e Inter alla finestra. sportal.it Roma, torna di moda Kessié: Gasperini fattore decisivoKessié ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e l'Al Ahli sta provando a convincere il giocatore a rimanere in Saudi Pro League, offrendogli un rinnovo biennale: allo stato attuale dei ... calciomercato.com