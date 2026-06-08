Calciomercato Juventus via libera per Kim | tutte le cifre dell’affare

Il trasferimento di Kim Min-jae alla Juventus è stato confermato, con tutte le cifre dell’accordo rese note. Il difensore ha firmato un contratto di cinque anni, con un ingaggio annuo di circa 4 milioni di euro. La società bianconera ha versato circa 50 milioni di euro per il cartellino, più altri 10 milioni di bonus legati alle prestazioni. La firma ufficiale è avvenuta questa mattina, dopo giorni di negoziati.

di Bruno De Santis Kim Min-jae è sempre in cima alla lista del calciomercato Juventus. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco piace da tempo e nelle ultime settimane il suo nome è diventato sempre più caldo negli uffici bianconeri, soprattutto in vista delle possibili mosse che riguarderanno il reparto arretrato. Da Monaco arrivano segnali che la Juventus osserva con attenzione. Kim non viene considerato un elemento intoccabile dal Bayern e, davanti a una proposta ritenuta adeguata, il club tedesco sarebbe disposto ad ascoltare offerte. Non si parla di una svendita, questo è chiaro, ma neppure di una trattativa impossibile da aprire. La valutazione del Bayern. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: VALIGIE PRONTE E SONDAGGI

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