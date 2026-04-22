Il trasferimento di De Gea alla Juventus si è concretizzato con cifre che rispettano i parametri finanziari stabiliti dal club. Le trattative si sono concluse con un accordo economico che rispetta le linee guida stabilite dai vertici bianconeri, senza superare i limiti prefissati. Le informazioni disponibili indicano che le condizioni dell’affare sono state definite in modo tale da mantenere in equilibrio il bilancio della società.

di Angelo Ciarletta De Gea Juventus, le cifre dell’affare sembrano in linea con i parametri finanziari della Vecchia Signora. Vediamo i dettagli e le ultime novità. La Juve valuta con attenzione i profili per blindare la porta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, salgono sensibilmente le quotazioni di David De Gea.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’estremo difensore lascerà Firenze in estate e rappresenta il compromesso ideale per le esigenze bianconere. Lo spagnolo rispecchia perfettamente l’identikit tracciato da Luciano Spalletti, riuscendo a coniugare affidabilità internazionale e costi contenuti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Gea Juventus, cifre dell’affare in linea con i parametri finanziari bianconeri. I dettagli e le sensazioni sul trasferimento

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