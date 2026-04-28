A poco più di un mese dall’inizio di maggio, le notizie sul calciomercato si fanno più frequenti, con alcune trattative che cominciano a delinearsi. Tra le più discusse c’è quella riguardante il trasferimento di un centrocampista, con le cifre dell’accordo che stanno emergendo nelle ultime ore. Le voci si concentrano sulle possibili cifre dell’affare e sui dettagli delle trattative in corso.

Quando siamo ormai giunti quasi a maggio, le voci riguardanti il calciomercato iniziano a farsi più insistenti, con i primi nomi che circolano in vista dell’apertura delle trattative estive. In casa Roma, nonostante il focus sia sulle ultime quattro partite di campionato, si comincia a pensare al futuro e a quelli che potrebbero essere gli innesti da regalare a Gasperini. Uno dei profili su cui i giallorossi starebbero ragionando è quello di Antonio Nusa, che andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che ha bisogno di qualità. Messosi in mostra con la maglia del Club Brugge, l’esterno norvegese difende da due anni i colori del Lipsia ed anche in questa stagione ha dato spesso prova di come sappia essere un giocatore determinante.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, scatto per Nusa: le cifre dell’affare

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