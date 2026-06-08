Calciomercato Genoa | giorni cruciali per il rinnovo di Caleb Ekuban la strategia rossoblù

Notizia in breve

Il Genoa ha presentato un'offerta per il rinnovo di contratto di Caleb Ekuban. La società attende una risposta dal giocatore, mentre la trattativa è in corso. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull'offerta o sui tempi di risposta. La situazione rimane in sospeso e dipende dall'esito delle negoziazioni tra le parti.