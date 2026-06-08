Calciomercato Genoa | giorni cruciali per il rinnovo di Caleb Ekuban la strategia rossoblù

Da calcionews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Genoa ha presentato un'offerta per il rinnovo di contratto di Caleb Ekuban. La società attende una risposta dal giocatore, mentre la trattativa è in corso. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull'offerta o sui tempi di risposta. La situazione rimane in sospeso e dipende dall'esito delle negoziazioni tra le parti.

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Calciomercato Genoa: offerta per il rinnovo di Ekuban. Si attende la risposta del giocatore, ecco qual è la situazione. Genoa news: nell’agenda del calciomercato della società ligure c’è senza dubbio il futuro di Caleb Ekuban. Questa settimana, infatti, si preannuncia come uno spartiacque decisivo per capire definitivamente se l’attaccante continuerà a vestire la maglia del Grifone o se le strade si separeranno. Il nodo principale dell’intera vicenda è legato alla naturale scadenza del suo attuale vincolo contrattuale, fissata per il 30 giugno 2026. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’offerta della dirigenza: un biennale per blindare il ghanese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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