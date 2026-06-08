Calciomercato Genoa | giorni cruciali per il rinnovo di Caleb Ekuban la strategia rossoblù
Il Genoa ha presentato un'offerta per il rinnovo di contratto di Caleb Ekuban. La società attende una risposta dal giocatore, mentre la trattativa è in corso. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull'offerta o sui tempi di risposta. La situazione rimane in sospeso e dipende dall'esito delle negoziazioni tra le parti.
Calciomercato Genoa: offerta per il rinnovo di Ekuban. Si attende la risposta del giocatore, ecco qual è la situazione. Genoa news: nell’agenda del calciomercato della società ligure c’è senza dubbio il futuro di Caleb Ekuban. Questa settimana, infatti, si preannuncia come uno spartiacque decisivo per capire definitivamente se l’attaccante continuerà a vestire la maglia del Grifone o se le strade si separeranno. Il nodo principale dell’intera vicenda è legato alla naturale scadenza del suo attuale vincolo contrattuale, fissata per il 30 giugno 2026. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’offerta della dirigenza: un biennale per blindare il ghanese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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