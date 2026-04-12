Genoa-Sassuolo 2-1 | Ekuban regala tre punti salvezza ai rossoblù

Il Genoa ha sconfitto 2-1 il Sassuolo nel match giocato al Ferraris, ottenendo una vittoria importante in chiave salvezza. Dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus, la squadra rossoblù è riuscita a tornare a vincere e ad allungare sulla zona retrocessione, portandosi ora a nove punti di vantaggio rispetto all’ultima posizione in classifica. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Ekuban.

Genova, 12 aprile 2026 – Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo al Ferraris e ritrova la via della vittoria dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e Juventus, mettendo così in cascina tre punti decisamente pesanti in chiave salvezza (i rossoblù sono ora a +9 dal terzultimo posto). Gli uomini di De Rossi sono passati in vantaggio al 18’ con la perla di Malinovskyi che ha legittimato un primo tempo da loro meglio interpretato. La doppia espulsione rimediata nel tunnel degli spogliatoi a fine primo tempo da Berardi ed Ellertson ha però pesato e non poco sulla gara dei rossoblù, che a inizio ripresa hanno perso brillantezza, lasciando campo prezioso a un Sassuolo capace di pareggiare i conti al 57’ con Konè, bravo a ribadire in rete la respinta di Bijlow sul colpo di testa di Muharemovic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban regala tre punti salvezza ai rossoblù Leggi anche: Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0: Esposito regala i tre punti ai rossoblu Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: vittoria salvezza per i rossoblùNel lunch match della 32esima giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Sassuolo per 2-1 a...