Ottolini prima di Juve Genoa | In rossoblù anni meravigliosi I colloqui per il rinnovo di Vlahovic proseguono con Spalletti…

Il direttore sportivo della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima dell’inizio della partita tra i bianconeri e il Genoa. Ha parlato dei suoi trascorsi nel club rossoblù, descrivendoli come anni meravigliosi. Inoltre, ha confermato che i colloqui per il rinnovo di Vlahovic sono ancora in corso e che le trattative con l’allenatore Spalletti continuano. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi.

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