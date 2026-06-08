Calcio Storico 2026 le info sui biglietti

Il Calcio Storico Fiorentino 2026 si svolgerà il weekend del 13 e 14 giugno, con le partite tra le squadre dei quartieri di San Giovanni e Santa Maria Novella, e tra Santo Spirito e Santa Croce. Sono stati annunciati i dettagli sui biglietti per assistere agli incontri, che si terranno nel centro storico. La vendita degli accessi è iniziata, e sono disponibili le modalità di acquisto.

Verdi di San Giovanni contro Rossi di Santa Maria Novella, Bianchi di Santo Spirito contro Azzurri di Santa Croce: saranno queste le sfide del Calcio Storico Fiorentino 2026, che andranno in scena il weekend del 13 e 14 giugno. La prima semifinale sarà tra Rossi e Verdi, la seconda vedrà di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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