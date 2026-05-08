Verso Inter-Hellas Verona | tutte le info sui biglietti

Da ilprimatonazionale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di affrontare la sfida contro l’Hellas Verona, la squadra giocherà all’Olimpico contro la Lazio in campionato. Successivamente, ci sarà un incontro di Coppa Italia, considerato più rilevante per i tifosi e la squadra. Sono stati resi noti i dettagli sui biglietti per queste partite, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Le informazioni riguardano modalità di acquisto e disponibilità dei posti.

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C’è ancora l’impegno all’Olimpico contro la Lazio in campionato. E poi quello – decisamente più importante per i colori nerazzurri – di Coppa Italia. Comunque vada mercoledì sera nella capitale in occasione di Inter-Hellas Verona – la Lega deve ancora definire data e orario – San Siro si vestirà a Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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