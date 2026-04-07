Avellino-Catanzaro prevendita biglietti | le info

Da avellinotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 10:00 inizia la vendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La prevendita riguarda i settori disponibili e si svolge esclusivamente tramite i canali ufficiali. L’evento rientra nella trentaquattresima giornata del campionato di calcio. La società ha comunicato le modalità di acquisto e i termini di vendita.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro che verrà disputato sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentaquattresima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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