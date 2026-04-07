Avellino-Catanzaro prevendita biglietti | le info

Domani mattina alle 10:00 inizia la vendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle 17:15 allo stadio Partenio – Lombardi. La prevendita riguarda i settori disponibili e si svolge esclusivamente tramite i canali ufficiali. L’evento rientra nella trentaquattresima giornata del campionato di calcio. La società ha comunicato le modalità di acquisto e i termini di vendita.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro che verrà disputato sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentaquattresima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino-Padova, prevendita dei biglietti: le info Leggi anche: Biglietti Avellino- SudTirol, le info sulla prevendita Argomenti più discussi: Calendario Pescara - Serie B Girone Unico Italia; Catanzaro-Monza, al via la prevendita: tutte le info; Catanzaro–Monza, al via la prevendita dei biglietti; Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro. Palermo-Avellino, scatta la prevendita: prezzi e modalità di acquisto dei tagliandiL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Palermo – Avellino che verrà disputata Domenica 5 aprile 2026 alle ore 19:30 e valevole per la 33^ giornata del campionato di serie B partirà que ... msn.com Giornata di riposo per l'Avellino che riprenderà domani la preparazione in vista della sfida contro il Catanzaro. Preoccupano le condizioni di Luca Palmiero che, nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami strumentali - facebook.com facebook