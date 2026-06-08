Calcio serie C il Perugia prosegue a grandi passi verso l' iscrizione | c' è l' ok della Lega per il deposito della fideiussione

La Lega ha approvato il deposito della fideiussione necessario per l’iscrizione del Perugia alla prossima stagione di serie C. Nel frattempo, la trattativa per il trasferimento delle quote del club continua senza pubblicità. La società sta portando avanti le pratiche richieste per assicurarsi la partecipazione al campionato, indipendentemente dall’esito della vendita.

Mentre la trattativa per il passaggio delle quote prosegue lontano dai riflettori il Perugia continua a lavorare alacremente per garantirsi in ogni caso la partecipazione al prossimo campionato di serie C.Quello passato si è chiuso ufficialmente con la vittoria dei playoff dell'Ascoli, che molto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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AC PERUGIA | PRESENTAZIONE LUIGI CANOTTO E IVAN ESCULINO

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Ha vinto la squadra che ha proposto il miglior calcio della Serie C: complimenti all'Ascoli per la promozione in Serie B. Brescia in grande difficoltà e mai in partita al Del Duca. I ragazzi di Corini dovranno riprovarci il prossimo anno. @ascolicalciofc @seriecoffic x.com

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