Perugia cosa c’è da fare per l’iscrizione Stipendi pagati fino a maggio e fideiussione

Il finale di campionato di serie C deve ancora essere scritto, con tre delle quattro squadre in corsa per la B che resteranno in Lega Pro e la migliore salirà in B. Ma tra le società che hanno già concluso la stagione c’è fermento per l’iscrizione al prossimo torneo 2026-2027. Anche il Perugia è al lavoro per completare le pratiche, con una ingente somma da versare per superare tutte le tappe. Si parla di oltre un milione di euro da versare, tra stipendi, contributi e tasse, per avere l’ok da tutti gli organi competenti. Le tappe da non fallire. Per l’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, i club devono depositare la documentazione completa entro il termine perentorio del 16 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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