Perugia cosa c’è da fare per l’iscrizione Stipendi pagati fino a maggio e fideiussione
Un cambio di regole riguarda le iscrizioni per la prossima stagione di serie C. Le società devono aver pagato gli stipendi fino a maggio e presentare una fideiussione. La stagione si avvia alla conclusione, con tre delle quattro squadre candidate alla promozione che invece resteranno in Lega Pro. Solo la migliore tra queste potrà salire in Serie B.
Il finale di campionato di serie C deve ancora essere scritto, con tre delle quattro squadre in corsa per la B che resteranno in Lega Pro e la migliore salirà in B. Ma tra le società che hanno già concluso la stagione c’è fermento per l’iscrizione al prossimo torneo 2026-2027. Anche il Perugia è al lavoro per completare le pratiche, con una ingente somma da versare per superare tutte le tappe. Si parla di oltre un milione di euro da versare, tra stipendi, contributi e tasse, per avere l’ok da tutti gli organi competenti. Le tappe da non fallire. Per l’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, i club devono depositare la documentazione completa entro il termine perentorio del 16 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Canada cerca infermieri italiani: stipendi fino a 5mila euro, biglietti aerei pagati e corsi di francese gratis
Debiti e iscrizione da fare. E qualche socio protesta: "Non sono un bancomat"Una società sportiva ha annunciato l’obbligo di iscrizioni e il pagamento di debiti, suscitando proteste tra alcuni soci.
Temi più discussi: Perugia, cosa c’è da fare per l’iscrizione . Stipendi pagati fino a maggio e fideiussione; IL GRANDE SLAM DI PERUGIA!; Perugia, martedì verrà presentato il terzo Memorial Luciano Gaucci. Novità in vista?; C’è la ‘Notte europea dei musei’ tutti quelli aperti a costo simbolico e fino a mezzanotte -.
Perugia, cosa c’è da fare per l’iscrizione . Stipendi pagati fino a maggio e fideiussioneTutti gli obblighi delle società per non sbagliare nulla il 16 giugno. In casa biancorossa si dovrà versare almeno un milione ... ilgiorno.it
Le case e la mappa delle aree che fanno gola, da Perugia al resto della regione. Chi sono gli acquirenti e cosa cercano. Il caso del maxi investimento del magnate di Miami facebook
Perugia, le verità di Borras: Budget da ridurre nel rispetto del salary cap. Avanti con Tedescodi Carlo Forciniti Hernan Borras torna a parlare. In un momento di calma solo apparente. Perché se è vero che la stagione è andata in archivio già da un po’, in ballo c’è il futuro del Perugia reduce ... umbria24.it