A Canale si è svolto un torneo di calcio dedicato alla raccolta fondi per Casa UGI, un’unità abitativa. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre locali e ha attirato numerosi spettatori. Durante l’evento, è stata annunciata la presenza di alcuni ospiti noti che prenderanno parte alla cerimonia di premiazione. La giornata si è conclusa con la consegna di premi e riconoscimenti ai partecipanti.

Come può un torneo di calcio finanziare un'intera unità abitativa? Chi sono gli ospiti celebri che parteciperanno alla premiazione a Canale? Quali squadre internazionali scenderanno in campo al Campo Malabaila? Come cambierà la vita delle famiglie dei piccoli pazienti oncologici??? In Breve Torneo con 10 squadre miste da centri italiani ed europei come Olanda e Romania Partecipazione di Luciana Littizzetto e del campione di motociclismo Francesco Bagnaia Cena benefica con g . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio per la solidarietà: a Canale il torneo per Casa UGI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He Refused $2,000 Per Match at AFCON. Here's Why

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La partita più bella del mondo: dal 12 al 14 giugno l’evento in favore di Casa Ugi torna a Canale

Calcio e solidarietà a Segromigno: il torneo dei Piccoli AmiciA Segromigno si è disputato il torneo dei Piccoli Amici di calcio, un evento dedicato ai più giovani.

Temi più discussi: Un Goal per la Solidarietà in campo il 6 giugno a Oristano; Calcio integrato e solidarietà; Rondinera: calcio femminile per la solidarietà; Calcio, griglia e solidarietà: a Morosolo torna la festa del Morosoccer.

Ad Alassio torna il Torneo di Calcio Interforze: sport, solidarietà e impegno per gli amici a quattro zampe Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9, presso lo Stadio Ferrando di Alassio si svolgerà la 4ª edizione del Torneo di Calcio Interforze – Me… instagr.a x.com

Le cure per la piccola Nora, raccolta fondi con un torneo di calcio a 5Al campo Green Game di Enna si è svolto il torneo di calcio a 5 organizzato a favore della piccola Nora Franzone, iniziativa che ha richiamato squadre, famiglie, volontari e numerosi cittadini in un g ... vivienna.it

Evidenziare il Puntatore in Excel - Come Evidenziare la Riga e la Colonna della Cella Attiva - Suggerimenti e Trucchi per Excel reddit

Sport e solidarietà, al via il Torneo Nazionale Calcio & Amore e il Premio Roma Caput SportLo sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno concreto ai più fragili. Con questo spirito si è svolta presso l’Aula Marinozzi dell’Università degli Studi del Foro Italico la conferenza ... msn.com