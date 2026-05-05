A Segromigno si è disputato il torneo dei Piccoli Amici di calcio, un evento dedicato ai più giovani. Durante la manifestazione, i bambini hanno utilizzato il campo come spazio per diffondere un messaggio di solidarietà. Le squadre partecipanti hanno rappresentato un collegamento tra Massarosa e la Garfagnana, dimostrando come lo sport possa unire comunità diverse attraverso il gioco e il fair play.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i bambini a trasformare il campo in solidarietà?. Quali squadre hanno creato un ponte tra Massarosa e la Garfagnana?. Perché non è stata cercata una classifica tradizionale tra i piccoli atleti?. Cosa ha legato il calcio giovanile alla campagna di donazione sangue?.? In Breve Partecipazione di 10 squadre locali e di province limitrofe al campo Paoli.. Iniziativa promossa da Fratres per sensibilizzare alla donazione del sangue.. Squadre coinvolte includono Academy Qm Massarosa, Aquila S.Anna e Castelnuovo Garfagnana.. Evento organizzato dalla Folgore Segromigno Piano per promuovere il fair play.. I piccoli calciatori della Folgore Segromigno Piano hanno trasformato il campo Paoli in un centro di solidarietà durante il Torneo Fratres dedicato ai Piccoli Amici tenutosi oggi a Segromigno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio e solidarietà a Segromigno: il torneo dei Piccoli Amici

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Eccoli.....come sempre splendidi!!! GUANZA BOYS! I nostri Piccoli Amici!!! #weareguanza - facebook.com facebook