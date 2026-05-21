La partita più bella del mondo | dal 12 al 14 giugno l’evento in favore di Casa Ugi torna a Canale

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna "La partita più bella del mondo", evento benefico organizzato dall’associazione omonima insieme a Ugi, Canale Academy, Ente Fiera del Pesco, con le Pro Loco di Canale e di Valpone, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Canale. Dal 12 al 14 giugno a Canale nel cuneese scenderanno in campo dieci squadre miste unite per la beneficenza per il sesto anniversario di questa manifestazione. Non conta il risultato, non ci sono sconfitti e vincitori, ma solo tanta voglia di divertirsi e fare insieme del bene. Questa l’anima di un torneo che raccoglie giocatori e giocatrici provenienti dai centri di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la partita pi249 bella del mondo dal 12 al 14 giugno l8217evento in favore di casa ugi torna a canale
© Gazzetta.it - La partita più bella del mondo: dal 12 al 14 giugno l’evento in favore di Casa Ugi torna a Canale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lunedì da Leoni del 18 maggio 2026 - Potenza: ad Ascoli per continuare a sognare

Video Lunedì da Leoni del 18 maggio 2026 - Potenza: ad Ascoli per continuare a sognare

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dal 12 al 14 giugno la quinta edizione di Vini d’Abbazia riunisce a Fossanova grandi protagonisti dell’enologia internazionale

Leggi anche: Milano Football Week: la quarta edizione torna dal 6 al 14 giugno a CityLife

casa ugi la partita più bellaATP Roma: Darderi vince la partita più bella del torneo su Jodar! Prima semifinale 1000Tennis - ATP | Più di tre ore di storie e spettacolo, dalle interruzioni per fumo ai vincenti, premiano Luciano, ottavo semifinalista italiano qui nell'Era Open. Lo spagnolo crolla fisicamente nel ter ... ubitennis.com

casa ugi la partita più bellaLa Partita della Storia per Casa UGI: il ricavato devoluto in beneficienzaL'intero incasso dell'evento sarà devoluto in beneficienza verso l'onlus che sostiene le famiglie dei bambini in cura ... toronews.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web