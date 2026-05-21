Torna "La partita più bella del mondo", evento benefico organizzato dall’associazione omonima insieme a Ugi, Canale Academy, Ente Fiera del Pesco, con le Pro Loco di Canale e di Valpone, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Canale. Dal 12 al 14 giugno a Canale nel cuneese scenderanno in campo dieci squadre miste unite per la beneficenza per il sesto anniversario di questa manifestazione. Non conta il risultato, non ci sono sconfitti e vincitori, ma solo tanta voglia di divertirsi e fare insieme del bene. Questa l’anima di un torneo che raccoglie giocatori e giocatrici provenienti dai centri di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La partita più bella del mondo: dal 12 al 14 giugno l’evento in favore di Casa Ugi torna a Canale

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