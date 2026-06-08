Da difficile la missione è diventata quasi impossibile, ma l’ Italia proverà comunque a chiudere con un risultato positivo il suo cammino nel girone di qualificazione per i Mondiali 2027 di calcio femminile in attesa di giocarsi tutto ai playoff. Le azzurre, per raggiungere il primo posto nel gruppo 1 e volare direttamente alla Coppa del Mondo, devono infatti battere in trasferta la Svezia e sperare in una contemporanea sconfitta della Danimarca capolista in Serbia (fanalino di coda del raggruppamento con un solo punto in cinque gare). “ Abbiamo iniziato questo raduno con un obiettivo: essere la miglior versione di noi stesse, senza guardare i risultati degli altri campi. Le possibilità di scavalcare la Danimarca sono diminuite, ma le nostre motivazioni sono comunque altissime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Vogliamo battere la Svezia per il secondo posto”

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