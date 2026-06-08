Calcio femminile Andrea Soncin | Vogliamo battere la Svezia per il secondo posto
L’Italia affronterà la Svezia in una partita decisiva per il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile. La squadra punta a ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica, anche se ormai la qualificazione diretta sembra difficile. La sfida si gioca in un momento in cui la missione sembra quasi impossibile, ma si cerca comunque di ottenere un risultato positivo prima dei playoff.
Da difficile la missione è diventata quasi impossibile, ma l’ Italia proverà comunque a chiudere con un risultato positivo il suo cammino nel girone di qualificazione per i Mondiali 2027 di calcio femminile in attesa di giocarsi tutto ai playoff. Le azzurre, per raggiungere il primo posto nel gruppo 1 e volare direttamente alla Coppa del Mondo, devono infatti battere in trasferta la Svezia e sperare in una contemporanea sconfitta della Danimarca capolista in Serbia (fanalino di coda del raggruppamento con un solo punto in cinque gare). “ Abbiamo iniziato questo raduno con un obiettivo: essere la miglior versione di noi stesse, senza guardare i risultati degli altri campi. Le possibilità di scavalcare la Danimarca sono diminuite, ma le nostre motivazioni sono comunque altissime. 🔗 Leggi su Oasport.it
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